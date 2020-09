에이스침대, 신세계백화점 의정부점서 '입주&웨딩' 팝업스토어 진행

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 신세계백화점 의정부점 에서 오는 24일까지 에이스침대의 '에이스 입주&웨딩 제안' 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 신세계백화점 의정부점 8층에서 진행된다. 18조 이상의 에이스침대 매트리스가 전시돼 내 몸에 맞는 제품을 직접 체험 후 구매할 수 있다.

에이스침대의 프리미엄 매트리스 '로얄 에이스' 전 시리즈와 하이엔드 매트리스 브랜드 '에이스 헤리츠(ACE HERITZ)', 인기 모델 '오팔로(OPALO)', 'BMA-1157' 등 베스트셀러, 신제품 '아르노(ARNO)' 등도 함께 감상할 수 있다.

로얄 에이스는 세계 15개국에서 특허를 받은 에이스침대의 스프링 '하이브리드 Z 스프링'이 적용된 베스트셀러 라인이다. 양질의 수면을 방해하는 5가지 요소(꺼짐?소음?빈틈?흔들림?쏠림)를 차단하는 '5 ZERO 시스템'과 취향에 맞춰 상하 양면 사용이 가능한 '투웨이 쿠션 시스템'을 적용해 최적의 숙면 환경을 선사한다.

에이스 헤리츠는 최고급 소재와 에이스침대의 기술과 노하우가 집약된 하이엔드 매트리스다. 최고급 프리미엄 매트리스라는 명성에 걸맞게 고급 의류에 적용되는 100% 메리노 울 원단과 천연 양모, 말털, 오가닉 원단 등 최상의 수면환경을 조성할 수 있는 천연 소재가 적용됐다.

에이스침대 관계자는 "로얄 에이스는 수면의 질을 획기적으로 높여주고 최적화된 수면을 지원하는 에이스침대의 프리미엄 매트리스"라며 "팝업스토어 오픈 기념 혜택과 함께 다양한 프로모션을 활용하면 보다 합리적인 가격으로 풍성한 혜택을 제공받을 수 있을 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr