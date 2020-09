[e 공시 눈에 띄네]코스닥-14일

<장 마감 후 주요공시>

서희건설=시흥 거모동 지역주택조합에 대한 288억원 규모 채무보증 결정.

마크로젠=유방암 환자의 체외분자진단제품기기 제조 허가 관련 식약처로부터 반려 공문 수령.

인선이엔티=타법인 취득자금 700억원 조달 위해 806만7305주 신규 발행.

매직마이크로=최대주주가 4.36%의 지분을 보유한 장원 외 1인에서 4.83% 보유한 마이크로엘이디로 변경.

