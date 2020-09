경기도, 코로나19 대응위해 경기의료원 등에 472억 '수혈'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19 대응을 위해 경기도의료원 운영 지원 등 공공의료 강화에 472억원을 추가 투입한다.

15일 경기도에 따르면 도는 올해 2회 추가경정예산에 코로나19 관련 예산으로 국비 239억원, 도비 195억원 등 총 434억원을 편성, 경기도의회 심의가 진행 중이다. 도는 예비비로 38억원을 긴급 지원한다.

도는 먼저 이번 추경을 통해 코로나19 감염병전담병원인 경기의료원 산하 6개 병원에 158억6000만원을 투입해 필수 운영경비 부족분을 지원한다. 또 1억8000만원을 들여 경기의료원 6곳에 방역도우미를 5명씩 총 30명 배치한다. 방역도우미는 병원 방문자를 대상으로 한 소독지원을 하는 인력으로 취약계층을 위한 희망일자리사업의 하나다.

또 새로운경기도립정신병원을 전국 최초 정신질환자 대상 코로나19 선별진료소로 운영하기뢰 하고 이를 위해 1억6000만원을 투입한다.

도는 예비비로 경기의료원 안성병원의 코로나19 중증환자 진료강화 프로젝트(G-ICU)에 14억원을 지원한다.

이번 지원은 공공병원이 공간을 내고 정부와 지역 민간의료기관이 전문 의료인력을 파견하는 형태의 협력 모델 사업이다.

도는 경기의료원 안성ㆍ포천ㆍ파주ㆍ이천병원에 24억4000만원을 투입해 경기도 긴급의료지원단 파견을 지원한다.

도는 지난달 18일부터 감염병 전담병원, 생활치료센터 등에 배치할 의료전문인을 모집하고 있으며 10일 기준 의료인력 자원봉사 1073명을 모집해 73명을 배치 완료했다.

도는 이외에도 ▲코로나19 응급의료기관 시설 설치비용 지원(3억1000만원) ▲코로나19 격리입원치료비(26억2000만원) ▲접촉자 격리시설 운영(4억1000만원) ▲국가지정 입원치료병상 음압병실 확충(45억5000만원) 등을 이번 2회 추경예산안에 포함시켰다.

이번 예산안은 오는 18일 열리는 경기도의회 제346회 임시회 본회의에서 최종 처리된다.

도는 앞서 지난 3월 1회 추경에 306억원, 예비비 251억원 등 총 556억원을 확보해 대규모 선별검사센터 설치, 중증환자진료 민간종합병원 지원 등 코로나19 대응을 위해 투입했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr