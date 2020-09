경기도, 결식아동 긴급 점검

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 결식아동 급식지원사업 점검에 나선다.

경기도는 수도권 초ㆍ중ㆍ고등학교가 이달 20일까지 전면 원격수업에 들어감에 따라 결식아동들의 급식 공백 방지를 위해 31개 시ㆍ군을 대상으로 '결식아동 급식지원사업' 점검을 실시한다고 15일 밝혔다.

결식아동 급식지원사업은 빈곤, 부모의 실직 등의 사유로 결식우려가 있는 18세 미만 아동에게 도와 시ㆍ군이 예산을 부담해 식사를 제공하는 사업이다.

취학아동의 경우 학기 중 점심은 교육청이 부담하는 학교급식으로 지원되며, 아침ㆍ저녁과 방학 중 식사는 아동 사정에 따라 최소 1식 이상 지자체가 지원한다.

도는 코로나19로 학교급식이 중단되면서 결식아동들의 급식 공백이 우려되자 지난 4월부터 교육청과 협의해 방학에 준하는 방식으로 점심도 지원하고 있다.

도는 하반기에도 원격수업이 계속되면서 결식아동의 급식 공백 방지가 시급하다고 판단돼 이번 점검을 실시하게 됐다고 설명했다.

점검은 오는 18일까지 진행된다.

점검 내용은 ▲결식우려아동 학기 중 미등교일 중식 정상 지원 여부 ▲사각지대 결식우려아동 발굴을 위한 홍보 현황 ▲추석명절 대비 지원 대책 수립 여부 ▲급식지원 대상자 판정ㆍ재판정 현황 ▲예산집행현황 ▲8월 31일부터 시행된 G드림카드(아동급식카드) 가맹점 확대 조치에 대한 홍보 현황과 현장 확인 등이다.

박근균 도 아동돌봄과장은 "코로나19 확산으로 결식아동이 발생하지 않도록 시ㆍ군과 함께 철저히 대응하겠다"며 "사각지대에 있는 결식우려 아동 발굴을 위해서도 많은 관심을 가져 달라"고 당부했다.

결식아동 급식 신청은 대상아동의 주민등록상 주소지 관할 읍면동 또는 복지로 온라인 아동급식(online.bokjiro.go.kr)에서 연중 신청ㆍ접수 가능하다.

도는 이ㆍ통ㆍ반장 등 지역자원 연계, 학교 담임교사 안내 등을 통해 결식아동을 발굴하고, 급식 공백이 생기지 않도록 시ㆍ군, 도 교육청과 적극 협력하고 있다.

