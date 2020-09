문정원, 다이어트로 날씬해진 이휘재에 감탄…"대단한 정신력"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그맨 이휘재의 아내 플로리스트 문정원이 근황을 전했다.

문정원은 13일 인스타그램 스토리에 남편 이휘재와 쌍둥이 아들 서언-서준이의 모습이 담긴 사진 여러 장을 올렸다.

문정원은 "대단한 정신력. 홀쭉이가 되어가고 계신 아버님"이라는 글과 함께 창가에 기대어 서 있는 남편 이휘재의 사진을 올렸다.

또 "내가 좋아하는 가을"이라는 글과 함께 청순미 넘치는 셀카를 공개하기도 했고, 이휘재와 두 아들이 집에서 야구 게임을 하는 모습이 담긴 사진도 올렸다.

문정원은 이어 "서언이는 가끔 아무 말 없이 (사진 찍자고) 내 무릎에 앉아서 내 얼굴에 얼굴을 맞대고 카메라를 들어 올릴 때가 있다"고 말했다. 사진 속 문정원과 서언이는 서로 다정하게 얼굴을 맞대고 있었다.

가족을 위해 요리하는 문정원의 모습도 공개됐다. 사진과 함께 문정원은 "다리 꼬고 예쁜 척 하면 뭐하니. 손에 목장갑 끼고 주먹밥 만드는 엄마"라며 털털한 매력을 발산했다.

한편, 문정원과 이휘재는 2010년 결혼해 슬하에 쌍둥이 아들 서언, 서준을 두고 있다.

