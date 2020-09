산업단지서 '황산·염산·수산화나트륨' 사고발생 위험성 높아

중앙119구조본부, 화학사고 현장대응 매뉴얼 발간

[아시아경제 조인경 기자] 전국 국가산업단지에서 취급하는 화학물질 가운데 황산과 염산, 수산화나트륨의 사고 위험성이 가장 높은 것으로 분석됐다.

소방청 중앙119구조본부는 국가산업단지에 위치한 4415개 사업장을 대상으로 유해물질 취급량과 최근 3년간 사고 횟수 등을 분석한 결과 이같이 나타났다고 15일 밝혔다.

황산은 총 2500여개의 사업장에서 1700만여t을 취급하고 있어 취급량 기준으로는 2위였고, 지난 3년간 모두 15건의 화학사고가 발생해 사고 횟수로는 3위를 차지했다.

염산 역시 2000여개의 사업장에서 1200만여t이 취급되고 있어 취급량은 4위였으나 3년간 화학사고는 화학물질 중 가장 잦은 28회였다.

수산화나트륨은 3300여개의 사업장에서 1800만여t이 사용돼 취급량 기준으로는 1위인 반면, 3년간 화학사고는 발생하지 않았다. 다만 잠재적인 사고 위험성이 큰 만큼 항상 사고에 대비해야 할 물질로 지목됐다.

이밖에 톨루엔, 질산, 암모니아, 벤젠, 과산화수소, 메틸알코올, 수은 등도 업체 취급량, 화학사고 발생건수 등을 살펴볼 때 위험성이 인정됐다. 특히 수은의 경우 대부분이 학교 과학실에서 온도계가 깨져서 발생하는 사고로, 교사와 학생들의 주의가 필요하다고 소방청은 설명했다.

화학사고가 발생해 화재나 폭발이 동반될 경우 사고 초기에 원인물질을 정확하게 파악하기 어려운 경우가 많아 사고 대응기관에서는 화학물질 유형에 따른 폭발·인화성, 독성 및 발암성, 유해성, 환경오염 위험성 등에 따라 사용장비와 대처법을 미리 준비하고 있다.

중앙119구조본부는 화학물질별 사고유형, 대응절차, 유출·누출 제어, 탐지법, 제독 등을 내용으로 한 '화학사고 현장대응 매뉴얼'을 발간하고 전국 소방서에 활용할 수 있도록 이달 중 배포할 계획이다.

