"3~6월 외국인관광객 전년比 1% 수준…일자리 12만개 감소"

"고용유지지원금 실효성 높이고 산업 활력 부여할 수 있는 정책 필요"

[아시아경제 이기민 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 외국인관광객이 급감하면서 일자리 11만9000개가 증발했다는 분석이 나왔다.

한국경제연구원은 15일 코로나19 확산으로 외국인관광객이 급감한 2020년 3월~6월 통계를 바탕으로 분석한 결과 올해 외국인 관광객이 전년 동기 대비 100분의 1 수준으로 줄면서 관광산업 관련 직간접 일자리 11만9000개가 감소했다고 밝혔다.

한경연은 분석기간인 2020년 3월~6월 4개월 동안의 외국인관광객은 5만2487명으로 전년 동기 510만5686명 대비 99% 감소했는데, 이에 따라 동 기간 중 국내 관광산업의 취업유발인원은 11만9000명 감소한 것으로 추정된다고 설명했다.

주요 업종별로 감소한 취업유발인원은 ▲도소매 및 상품중개서비스 6만9명 ▲숙박서비스 2만5805명 ▲음식점 및 주점 2만2782명 등인 것으로 분석됐다.

또한 같은 기간 한국 방문 외국인 관광객의 급감으로 인해 지난해 같은 기간 대비 국내 관광산업의 생산유발액은 13조2000억원, 부가가치유발액은 6조1000억원 감소한 것으로 나타났다.

주요 업종별로 감소한 생산유발액은 ▲도소매 및 상품중개서비스 6조2000억원 ▲숙박서비스 3조1000억원 ▲음식점 및 주점 2조5000억원 등이었으며, 부가가치유발액은 ▲도소매 및 상품중개서비스 3조원 ▲숙박서비스 1조5000억원 ▲음식점 및 주점 9000억원이었다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “고용유지지원금은 당면한 고용위기 극복을 위해서 꼭 필요한 정책이지만, 업계 현실에 맞지 않는 요건으로 인해 실효성이 떨어진다”며 “코로나19 지속으로 기업의 고용유지 여력이 계속 줄어들고 있는 만큼 고용유지지원금의 실효성을 높이고 산업활력을 부여할 수 있는 정책이 긴요하다”고 주장했다.

