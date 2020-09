[드링킷] 안전하게 즐기자! '언택트' 문화생활 4

지금 시국엔 문화생활은 포기? Nope!

코로나19의 여파로 우리의 일상이 변하고 있다. 확산을 막기 위해 다중이용 시설 사용이 제한되고 있기에, 문화생활을 예전처럼 맘 놓고 즐길 수 없게 된 것이다. 연극, 뮤지컬, 콘서트 등 공연은 취소되거나 연기됐으며, 영화관이나 전시회 방문은 "다음에…."라고 미루게 된다.

하지만 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다고 하지 않았나. 난항을 겪고 있는 문화산업 속에서 비접촉을 뜻하는 ‘언택트(Untact)’라는 새로운 형태의 공연과 전시들이 생겨나고 있다. 안전하지만, 메마른 우리의 생활에 단비를 내려줄 문화생활을 소개한다.

드라이브 스루 전시회 <견생작품전>

크라운해태제과에서 예술가들의 조각 작품을 전시하는 전시회를 개최했다. 경기도 양주시에 있는 장흥자연휴양림에서 만나볼 수 있으며, 전시된 작품들은 서울국제조각페스타 아리랑어워드 수상작들이다. 총 2.1km의 길이의 산속 도로를 차를 타고 관람하는 형식이기 때문에 지금에 딱 알맞은 언택트 전시회이다. 상시 전시로 진행되기 때문에 언제든 가서 관람하면 된다.

드라이브 인 콘서트

<2020 DMZ POP 드라이브 인 콘서트>는 평화지역 착한 소비 캠페인의 일환으로, 지역의 위축된 경제를 활성화시키기 위해 마련된 공연이다. 싸이&울랄라세션 이전에는 이승철과 자우림&국카스텐의 공연도 진행됐다. 티켓 값은 강원도가 고성사랑 상품권으로 전액 돌려준다고 한다. 차 안에서 즐기는 콘서트, 지금이 지나면 겪을 수 없는 특별한 경험이 될 것이다.

▶ 드라이브 인 콘서트와 전시회에서 술을 마시고 싶은 사람들에게는 무알콜 맥주를 추천한다. 알코올은 운전을 위해 참아보자.

북 드라이브 스루 <각 지역별 도서관>

집합금지 명령으로 인해 도서관도 휴관을 피할 수 없었다. 독서를 좋아하거나, 공부를 위한 자료가 필요한 사람들에게는 난감한 일이 아닐 수 없다. 하지만 이제 그런 고민은 접어두자. 서울과 인천 등 수도권은 물론 아산, 제천, 원주 등 다양한 지역의 도서관에서 북 드라이브 서비스를 운영한다. 집에서 영화도 드라마도 다 봤다면, 독서로 마음의 양식을 쌓아보자.

폰서트

CJ ENM과 한국콘텐츠진흥원이 기획한 <케이콘택트 2020 폴>은 유튜브 '엠넷 K팝' 채널에서 10월 16일부터 25일까지 열흘간 개최한다. 증강현실(AR)과 홀로그램 무대 연출 등 다양한 디지털 기술을 도입하고, 혼합현실(MR)과 확장 현실(XR) 등 다양한 디지털 기술의 활용으로 실제 콘서트를 느낄 수 있도록 만들었다. 오프라인 공연처럼 팬들의 참여도 가능하도록 기획했다고 하니, 진정한 방구석 1열이라고 할 수 있을 것이다.

조윤정 에디터 yunjeong8356@asiae.co.kr