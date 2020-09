빅데이터·재난안전연구 전문가, 공직 진출기회 확대

행안부, 관련공무원 직렬·직류 개편 … 채용기간 단축 등 현안대응 역량 강화

[아시아경제 조인경 기자] 정부 각 부처와 지방자치단체에서 데이터 행정 전문가, 재난·안전 분야 연구직을 별도로 선발하고 육성할 수 있는 제도적 기반이 마련된다. 빅데이터를 분석·활용한 선제적·창의적인 정책 추진이 활성화되면서 관련 전문가를 채용해야 할 필요성이 높아진데다 대형화·복합화돼 가는 재난·안전사고에 대한 범정부적 대응 역량을 강화하기 위해서다.

행정안전부와 인사혁신처는 이같은 내용을 담은 '지방공무원 임용령', '지방연구직 및 지도직 공무원의 임용 등에 관한 규정', '공무원임용령', '공무원임용시험령', '연구직 및 지도직 공무원의 임용 등에 관한 규정' 등 인사 관련 5개 대통령령 개정안이 15일 국무회의를 통과했다고 밝혔다.

개정안은 우선 '데이터 기반 행정' 등 새롭게 등장한 행정 수요를 반영해 공무원 직렬·직류 체계를 개편했다. 각 기관의 데이터 기반 행정을 담당할 데이터 직류와 재난·안전 분야 연구를 수행할 방재안전연구 직렬을 신설하고, 시험과목으로 데이터베이스론, 알고리즘, 인공지능, 재난관리론, 안전관리론, 방재관계법규 등을 명시했다.

반면 효율적인 인사관리를 위해 시대 흐름에 따라 활용도가 낮아진 운수, 경비, 야금, 잠업, 농화학, 수산제조 등 각 부처에서 거의 활용되지 않고 구분 실익이 없는 직렬·직류는 통·폐합했다.

개정안은 또 재난이나 질병 확산 등 긴급한 상황에서 필요한 인력을 신속히 충원할 수 있도록 채용기간을 단축했다. 현재 10일 이상인 경력경쟁채용 공고기간을 재난 발생 등 긴급한 경우엔 단축할 수 있도록 하고, 채용과정 점검 시 운영이 필수적이었던 채용점검위원회 대신 외부참관인 제도를 활용할 수 있도록 했다.

또 1인 이상의 외부인이 서류전형과 면접시험 등 경력경쟁채용시험 과정을 객관적 시각에서 참관하고 필요시 의견을 제안할 수 있는 외부참관인 제도를 통해 채용에 소요되는 시간을 줄이는 동시에 채용의 공정성도 확보할 수 있도록 했다.

나아가 경력경쟁채용시험 합격자가 임용 후 퇴직한 경우 일정 기간 내에는 채용시험을 새로 실시하지 않고 추가합격자를 선발해필요한 인력을 신속히 충원할 수 있도록 했다.

이밖에 수험생이 인사처에 제출한 영어·외국어 검정시험 성적을 다른 국가기관에서 공동 활용할 수 있도록 하는 내용도 개정안에 담겼다. 영어 과목 등을 검정시험으로 대체하는 경찰, 소방, 군무원 등 중앙부처 뿐 아니라 지자체, 국회, 법원 등에도 요청이 있을 경우 정보를 제공해 행정의 효율성을 높이자는 취지다.

이에 따라 여러 공무원 시험을 준비하는 수험생들도 시험 준비 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

이재관 행안부 지방자치분권실장은 "예측하기 어려운 위기 상황에 선제적·능동적으로 대응하기 위해서는 전문성을 갖춘 공무원의 역할이 필수적"이라며 "이번 개정으로 변화하는 환경에 대한 정부의 현안대응 역량이 강화되기를 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr