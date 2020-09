사천공항, 25일부터 하이에어(Hi Air) 항공 운항 재개

사천~김포노선 운항 매일 2회 왕복

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 지난 3월부터 전면 중단된 서부 경남 유일의 사천공항의 항공기 운항이 재개된다.

경상남도는 소형 항공운송사업자 ‘하이에어’가 오는 25일부터 사천-김포 간 노선에 신규 취항할 예정이라고 14일 밝혔다.

하이에어는 사천공항 취항을 위해 올 초부터 사전준비를 해왔으며 신규 취항을 위한 마지막 관문인 운항체계변경검사를 지난 11일 국토부로부터 승인받았다.

항공기재는 에이티알(ATR)사의 72-500기종이 투입된다. 이는 동급 대비 이산화탄소 배출량과 연료비를 40% 정도 줄이는 친환경 기재이다. 기존 72석의 좌석을 50석의 프리미엄급 좌석으로 개선해 이용객들에게 경제적인 비용으로 더욱 쾌적한 환경을 제공할 수 있는 장점이 있다.

하이에어는 25일부터 사천~김포 간을 매일 2회 왕복 운항할 계획이다. 취항 초기에는 김포공항에서 오후 2시, 오후 3시 40분에 각각 출발하고 사천공항에서는 오후 3시 40분, 오후 7시에 출발하는 일정으로 1시간 10분 정도 소요된다.

10월 25일부터 운항하는 정기 동계 스케줄부터는 하루 오전과 오후 왕복 2편의 항공기를 운항할 계획이며, 추석 연휴(10월 1일~10월 5일) 기간에는 귀향객들의 항공이용 편의를 위해 매일 3회 왕복 운항할 예정이다. 향후 제주노선의 운항도 적극적으로 검토한다는 계획이다.

한국공항공사 사천지사에서는 공항을 통한 코로나19의 지역확산 방지를 위해 탑승객을 대상으로 한 비접촉 발열 카메라 설치와 출입문, 대기실 의자 등 고객접촉시설에 대한 상시방역 시행 등 특별 방역대책을 수립해 안전한 항공서비스 제공에 최선을 다할 것이라고 전했다.

박정준 서부권개발국장은 “하이에어와의 파트너십을 바탕으로 안정적인 노선 유지에 힘쓸 뿐만 아니라 많은 항공사의 사천공항 취항 유치 및 지속할 수 있는 항공노선 유지를 위해서 행·재정적 지원을 아끼지 않을 것이며, 조속한 제주노선 운항 재개 등 사천공항 정상화를 위해서 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr