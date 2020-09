동대문구, 통학로 흡연 집중 단속

14일부터 통학로 49개소 대상 금연 지도 및 점검 강화 안전한 등·하교 환경 조성...적발 시 흡연자 과태료 10만 원, 위반 업소 최대 500만 원 부과

[아시아경제 박종일 기자] 지난달 24일부터 서울시 전 지역에서 마스크 의무화를 실시하고 있지만 길거리 곳곳에서 마스크를 내린 채 담배를 피우는 모습을 흔하게 볼 수 있다.

이런 모습은 학교 주변에서도 예외는 아니다.

방역당국은 담배를 피우면서 숨을 내뿜을 때 코로나19 바이러스가 많이 배출되어 길거리 흡연은 그 자체가 위험행위라고 강조하기도 했지만 여전히 학교 주변에서 삼삼오오 모여 담배를 피우는 상황에 대해 적절한 지도와 감독이 필요하다.

동대문구(구청장 유덕열)가 아이들의 건강을 보호하고 안전한 등·하교 환경을 조성하기 위해 14일부터 지역 내 학교 통학로를 대상으로 흡연행위 집중 단속에 나선다.

구는 점검반 2개조를 편성해 오는 14일부터 25일까지 지역 내 초·중·고등학교 49개소를 집중 점검한다.

주요 점검 사항은 ▲학교 출입문으로부터 50m 내 흡연행위 ▲금연구역 내 금연표지판, 금연스티커 부착 준수 ▲청소년 대상 불법 담배 판매행위 등이다.

구는 흡연행위자 적발 시 과태료 10만 원을 부과하고 금연구역 관련 반복적으로 위반사항이 지적된 업소에 대해 최대 500만 원의 과태료를 부과한다.

아울러 구는 지역 주민을 대상으로 학교 통학로는 금연 구역이라는 인식을 강화, 코로나19 예방 및 극복을 위해서는 사회적 거리두기 뿐 아니라 담배와의 거리두기도 절실히 필요한 시기임을 알리는 등 금연 홍보 활동을 지속적으로 펼쳐 나갈 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “학교 주변은 금연 구역이라는 인식을 강화, 아동과 청소년의 간접흡연 피해를 예방하기 위해 집중 단속을 하게 됐다”며 “우리 아이들이 담배 연기 없는 쾌적한 환경에서 자라날 수 있도록 주민들께서는 적극적으로 길거리 금연에 동참해주시기 바란다”고 밝혔다.

