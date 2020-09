도봉구, 서울시 최초 ‘찾아가는 북한이탈주민 돌봄 사업’ 추진

서울시 최초 북한이탈주민 정착 지원 ‘우리동네 돌봄 멤버십, 안녕(安寧)’ 제도 시행

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 9월부터 북한이탈 주민 150여명을 대상으로 ‘우리동네 돌봄 멤버십, 안녕(安寧)’ 제도를 실시한다.

지난해 관악구 북한이탈주민 모자 사망사건, 일반국민에 비해 높은 자살 충동률(2.5배)등으로 이탈주민의 정신건강 관리의 중요성이 대두되고 있으나, 정착지원 관리는 조기정착인 5년에 한해 집중돼 있고 관리 또한 밀착관리가 어려운 것이 현실이다.

이에 구는 정착 시 어려움을 겪고 있는 신규 전입 및 기존 북한이탈주민에게 통합적 모니터링을 제공하는 ‘우리동네 돌봄 멤버십, 안녕(安寧)’ 멤버십 서비스를 운영한다.

제공되는 서비스는 ▲신규 전입 신고시 초기상담 필수 진행 ▲전문 간호사 방문 건강 상담 및 관리(코로나19 상황등 비상 상황 시 전화상담 관리) ▲맞춤형 영양 보조제 지급 ▲중점 사례관리 필요 대상자 전문 사례관리 등 한 분야에 한정 된 서비스가 아닌 다양한 분야의 서비스를 통합적·지속적으로 제공한다.

특히, 찾아가는 동주민센터를 중심으로 관련 유관기관인 서울북부 하나재단, 도봉경찰서, 지역 내 복지기관 등과 협업, 촘촘한 연계망을 통해 필요한 분야의 서비스를 제공한다.

또 경제적 어려움 뿐 아니라, 정서적 어려움까지도 포용할 수 있어 실효성면에서 두각을 나타낼 것으로 보고 있다.

아울러 구는 멤버십 구성원과의 소규모 모임을 통해 주민들이 골목단위에서 서로를 지지할 수 있는 지지체계를 만드는 것을 최종목표로 세우고 있다.

이동진 도봉구청장은 “북한이탈주민은 상이한 문화와 체제 아래 생활했다는 점이 다문화적 성격을 띠고 있지만 남북한 통합이라는 관점에서 볼 때 하나의 민족이기에 우리가 세밀히 살펴보고 지원해야 한다”며 “코로나19 확산 등에 맞춰 찾아가는 동주민센터의 다양한 대응방법을 적용한 지원방안을 모색하겠다”고 말했다.

