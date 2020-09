"美, 北이 ICBM쏘자 김정은 거리 감안 대응사격"

우드워드 신간 '격노'서 공개

북 도발에 지도부 타격 겨냥 대응

미, 북 선제타격 대비 전쟁 계획 마련

김정은, 폼페이오에 "전쟁 준비됐다"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 북한이 2017년 첫 대륙간탄도미사일(ICBM)급 화성-14를 발사하자 미국이 김정은 북한 국무위원장이 위치한 장소까지의 거리를 계산해 동해로 대응사격을 한 것으로 드러났다.

13일(현지시간) '워터게이트' 폭로자인 밥 우드워드의 신간 '격노'의 일부 내용에 따르면 북한이 2017년 7월 4일 화성-14호를 발사하자 제임스 매티스 당시 국방장관의 승인에 따라 빈센트 브룩스 당시 주한미군사령관이 미군 전술미사일 발사를 명령했다.

미사일은 동해상으로 186마일(299.33㎞)을 날아갔다. 이에대해 우드워드는 "김정은이 미사일 발사를 지켜보는 텐트와 정확히 같은 거리였다"고 적었다.

우드워드는 미사일 발사에 대해 "김정은은 개인의 안전을 걱정해야 한다는 것"이라고 설명했지만 북한이 이를 알아챘는지에 대한 정보는 확보되지 않았다고 설명했다.

화성-14 시험발사 다음날 합동참모본부도 북한의 탄도미사일 도발에 대응해 한미 미사일 부대가 동해안에서 연합 탄도미사일 사격을 실시하고 적 지도부를 정밀 타격 능력을 과시했다고 밝힌 바 있다.

우드워드는 "매티스는 트럼프 대통령이 북한에 선제타격을 할 것이라고 생각하지 않았지만 그런 전쟁에 대한 계획은 마련돼있었다"고 전했다.

이와관련, 미군이 북한 정권교체를 위한 작전계획 5027을 주의 깊게 연구ㆍ검토했다는 사실도 전했다. 작계5027은 한반도 유사시를 대비한 한미 연합작전계획이다. 작계5027에는 핵무기 80개의 사용 가능성이 포함됐다고 우드워드는 설명했다. 그는 미측이 아울러 북 지도부 타격을 위한 작계 5015도 수정했다고 밝혔다.

매티스 장관은 2017년 8월 29일 북한이 중장거리탄도미사일 화성-12를 발사했을때 좀 더 공격적 대응수단을 찾아보기 시작했고 북한에 메시지를 보내기 위해 북한의 항구 하나를 실제로 폭격해야 하는지 고민하기도 했다고 우드워드는 전했다.

金, 폼페이오에 "전쟁준비 돼있다"

우드워드는 김정은 북한 국무위원장은 방북했던 마이크폼페이오 미국 국무장관에게 전쟁 준비가 돼 있다는 취지의 말을 했고 도널드 트럼프 대통령도 김 위원장으로부터 그런 말을 들었다고 한 것으로 전했다.

'격노'의 일부 내용에 따르면 트럼프 대통령은 지난해 12월 13일 우드워드에게 김 위원장은 미국과의 전쟁을 예상했다면서 "그는 완전히 준비돼 있었다"고 말했다.

우드워드가 "그가 그것을 말했는가"라고 묻자 트럼프 대통령은 "예스"라면서 "그가 그랬다"고 했다. 트럼프 대통령은 거듭해 "그는 완전히 갈 준비돼 있었다"고 말했다.

우드워드는 김 위원장이 2018년 부활절 주말(3월 31일∼4월 1일)에 북한을 처음으로 방문한 폼페이오 국무장관에게도 전쟁에 나설 준비가 돼 있다고 말했다고 기술했다. 김 위원장은 당시 폼페이오에게 "우리는 (전쟁에) 매우 가까웠다(We were very close)"고 말했다. 폼페이오 장관은 이후 한 측근에게 "우리는 그것이 진짜인지 아니면 허세인지 전혀 알지 못했다"고 말했다고 우드워드는 적었다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr