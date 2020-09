'미우새' 홍진영X홍선영, 인생샷 찍기…노사연 "홍진영보다 홍선영이 이뻐"

[아시아경제 김정호 객원기자] 노사연이 홍진영의 언니인 홍선영을 칭찬해 궁금증을 자아내고 있다.

13일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 노사연이 홍선영을 만났다.

이날 노사연은 홍선영에게 "요즘 맛있는 걸 많이 먹고 사느냐"고 물었고, 홍선영은 "그렇다"고 답했다. 홍선영은 이어 "맛있는 음식을 많이 먹었더니 4kg가 확 쪘다"고 말해 궁금증을 자아냈다.

그의 말을 들은 노사연은 "그래도 (살이) 많이 빠졌다"고 했고, 홍선영은 밝은 목소리로 "진짜 빠진 것 같으냐"고 물었다. 노사연은 기뻐하는 홍선영에게 "살을 조금만 더 빼라. 네가 진영이보다 더 이쁘다"고 말했다. 칭찬을 들은 홍선영은 "사람들이 다 그렇게 얘기한다. 진영이는 생기다 만 거 같다"며 너스레를 떨었다.

이후 홍진영은 셀카 삼매경에 빠졌다. 옆으로 누워서 예쁘게 찍힌다는 동생의 말에 홍선영도 옆으로 누워 사진을 찍었다. 이에 홍선영은 "이게 이쁘게 나와? 살이 옆으로 다 쏠리는데 이쁘게 안 나오는데"라고 버럭해 웃음을 자아냈다.

그러자 홍진영은 셀카를 잘 찍는 팁 몇 가지를 공개하고 "내가 인생샷을 찍어줄게"라며 얼음과 유리 쟁반을 들고 나왔다. SNS에서 화제가 되었던 사진 촬영법에 따라 홍자매는 셀카를 찍었다.

홍선영이 촬영한 홍진영의 사진은 마치 사진작가가 스튜디오에서 촬영한 것 같은 느낌의 몽환적인 사진이 완성돼 눈길을 끌었다.

이후 홍진영이 홍선영의 사진을 촬영했다. 그런데 뭔가 살벌한 느낌의 사진이 만들어졌고 홍진영은 "오매 무서운 것, 어플을 써도 무섭네. 얼음이 잘못된 거야, 얼굴이 잘못된 거야"라며 너스레를 떨었다.

나아가 홍진영은 또 다른 콘셉트의 촬영을 준비했다. 커다란 대야와 나뭇잎을 이용한 촬영. 나뭇잎으로 얼굴 주변을 감싼 채 누운 홍선영은 "이거 그것이 알고 싶다 같다"라며 범죄 현장 같다며 웃었다.

그러나 홍진영은 아랑곳 않고 사진 촬영을 했고 만족스러운 사진을 완성시켰다. 그러나 대야에 물을 채워 물 위에 얼굴만 떠있는 듯한 느낌을 내려 촬영을 시도했지만 홍선영을 흠뻑 젖게만 만들 뿐 제대로 촬영 시도조차 하지 못해 주변을 폭소케했다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr