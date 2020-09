[아시아경제 유현석 기자] 13일 인천시 남동구 남동공단 내 한 폐기물처리업체에서 오후 8시21분경 불이 발생했다. 소방당국은 1시간 넘게 진화 중이다.

현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다. 하지만 불이 폐기물 더미에 옮겨붙으며 사그라지지 않아 소방대원들이 진화작업에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

한편 인천 공단소방서는 불이 주변 공장 등으로 확산하는 것을 막는 데 주력하면서 진화작업을 진행하고 있다.

