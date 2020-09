제2금융권 신용대출 3개월간 2.1조↑…금융당국 "실태 점검 중"

[아시아경제 조강욱 기자] 저축은행 등 제2금융권에서도 신용대출이 크게 늘면서 금융당국이 실태 점검에 나섰다. 제2금융권의 신용대출은 최근 3개월간 2조원이 넘게 급증했다.

13일 금융당국에 따르면 제2금융권의 가계대출은 지난 6월부터 8월까지 달마다 각 5000억원, 1조8000억원, 2조2000억원씩 증가한 것으로 집계됐다. 3개월간 4조5000억원이나 늘어난 것이다. 지난해 6∼8월에 달마다 3000억원, 1000억원, 9000억원 감소한 것과는 대조적이다.

항목별로 보면 신용대출을 포함한 기타대출의 증가분(6월 6000억원, 7월 1조5000억원, 8월 2조원)이 주택담보대출 증가분(6월 1000억원 미만, 7월 3000억원, 8월 2000억원)보다 컸다.

기타대출에는 카드론ㆍ현금서비스, 보험계약대출 등이 포함되는데 신용대출만 따로 떼어 보면 6∼8월에 각 4000억원, 8000억원, 9000억원씩 늘었다. 지난 3개월간 증가폭은 2조1000억원에 이른다.

상황이 이렇자 금융위원회와 금융감독원은 캐피탈ㆍ카드사 등 여신전문금융회사(여전사)와 저축은행을 중심으로 제2금융권 신용대출 증가 원인을 분석하고 있다.

각 금융사로부터 기초자료를 제출받아 신용대출 증가 추이와 1인당 평균 대출금액, 차주의 신용등급별 평균 대출금액 등을 심도 있게 살펴본다는 계획이다.

최근 신용대출 증가는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 생계ㆍ사업자금 수요 증가와 주식ㆍ부동산 등 자산시장으로의 자금 유입 등이 복합적으로 작용한 결과라는 게 금융당국의 시각이다.

금융당국은 주택담보대출비율(LTV) 한도 등 부동산 규제를 우회하는 편법 대출에 대해서는 관리ㆍ감독을 강화한다는 방침이다.

최근 일부 저축은행과 여전사가 대부업자를 끼고 LTV 한도를 웃도는 대출을 내준 정황이 포착되자 주택 근저당권부 질권대출에도 LTV 규제 등을 적용하는 행정지도에 나선 바 있다.

일각에서는 금융당국이 현행 60%(비은행권 기준, 은행권 40%)인 차주별 총부채원리금상환비율(DSR) 한도를 낮추거나 적용 대상을 넓히는 걸 고려할 수 있다는 관측도 나온다.

금융당국 관계자는 "우선 늘어난 대출의 사용처부터 확인해봐야 한다"며 "이를 기초로 필요에 따라 대책을 마련할 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr