함평 농작물재해보험 가입률 ↑…지난해比 713㏊ 증가

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평 지역 농작물재해보험 가입 면적이 올해 급속히 증가하고 있다.

13일 함평군에 따르면 지난 8월 말 기준 함평군 농작물재해보험 가입면적은 6393㏊다. 지난해 같은 시기(5680㏊) 보다 713㏊ 가량 늘었다.

특히 농작물재해보험의 86% 이상을 차지하는 벼 재해보험의 경우 상승세가 더욱 가팔라 작년 최종 가입률을 벌써 12% 가량 상회하고 있다.

지역 3666 농가에서 6104㏊를 가입해 지난해 최종 집계한 것보다 농가로는 807농가, 면적으로는 666㏊가 증가했다.

현재 추세대로라면 올해 초 군이 목표했던 지난해 대비 보험 가입률 20% 이상 증가도 충분히 달성 가능할 것으로 보인다.

군은 이런 증가추세의 이유로 호우 등 기상이변에 따른 농업재해가 빈번히 발생하는 데다 군과 농협에서 보험 인식 개선을 위해 홍보에 집중한 결과로 추정하고 있다.

또 군비 지원 비율을 기존 20%에서 30%로 상향 조정한 것도 농가 자부담을 10%로 최소화하면서 보험 가입수요를 대폭 끌어올린 것으로 분석하고 있다.

군 관계자는 “자연재해가 빈번히 발생하는 요즘 농가피해를 최소화하는 가장 좋은 방법은 농작물 재해보험에 가입하는 것”이라며 “내달부터 판매될 양파·밀 등의 농작물 재해보험에도 각각의 판매시기에 맞춰 꼭 가입해주길 바란다”고 당부했다.

