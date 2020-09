광주신세계-까사미아 협업 ‘굳닷컴’ 팝업스토어 오픈

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 까사미아와 협업으로 ‘굳닷컴’ 팝업스토어를 오픈한다.

13일 광주신세계에 따르면 신세계 리빙·라이프스타일 브랜드 까사미아와 함께 14일부터 20일까지 일주일간 광주신세계 본관 1F 이벤트홀에서 ‘굳닷컴 론칭 기념 팝업스토어’를 오픈한다,

‘굳닷컴(guud.com)’은 까사미아가 지난 7월 론칭한 라이프스타일 전문 온라인몰이다.

‘커머스&커뮤니티’라는 새로운 개념을 도입해 차별화된 상품과 서비스를 선보이고 있다.

일상생활과 밀접한 다양한 콘텐츠를 제공함과 동시에 까사미아를 비롯한 국내외 다양한 브랜드의 홈퍼니싱 상품을 판매하며 밀레니얼 세대를 중심으로 빠르게 입소문을 타고 있다.

광주신세계는 최근 코로나19의 영향으로 집에 머무는 시간이 늘면서 홈퍼니싱에 대한 관심이 높아지는 추세를 반했다.

이에 까사미아와 손을 잡고 까사미아의 라이프스타일 전문몰 굳닷컴에 입점된 인기 브랜드들의 제품을 오프라인에서 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고자 팝업스토어를 마련하게 됐다.

합리적인 가구 구매를 희망하는 소비자들을 위한 까사미아의 온라인 전용 가구 브랜드 ‘어니언(onion)’의 인기 제품은 물론 헤르짐머, 번드, 다이브, 알렉스뮐러, 호우디자인 등 총 18개의 굳닷컴 대표 입점 브랜드 제품들을 만나볼 수 있다.

굳닷컴 팝업스토어에서 자체적으로 다양한 행사들이 진행될 뿐만 아니라, 8층에 위치한 까사미아 매장과의 연계 이벤트를 진행할 예정이다. 라이프스타일 전문몰 굳닷컴을 아직 경험하지 못한 소비자들을 위해 안내 부스도 운영한다.

이동훈 광주신세계 대표는 “코로나 시대에 집의 역할이 점차 확대되고 있고, 이에 집꾸미기에 대한 관심이 증가하는 만큼 홈퍼니싱 대표 브랜드와의 협업으로 특별 팝업스토어를 선보이게 됐다”며 “까사미아는 굳닷컴 론칭 소식을 더욱 많은 소비자들에게 알리고, 광주신세계는 온라인에서 사전 검증을 마친 대표 입점 브랜드 제품의 체험 기회를 제공하며 좋은 시너지를 창출할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdh6751@asiae.co.kr