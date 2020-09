코로나19 재확산으로 강화했던 사회적 거리두기가 2단계로 하향 조정된다. 다만 추석 연휴기간이 관건으로 예상되는 만큼 방역 조치를 강화에 확산에 대응할 예정이다. 정세균 국무총리는 13일 정부서울청사에서 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 “사회적 피로도와 함께 그간 확인된 방역조치의 효과 등을 감안했다”며 “앞으로 2주간 수도권의 사회적 거리두기를 2단계로 조정하고자 한다”고 밝혔다. 사진은 이날 서울 송파구 석촌호수에서 마스크를 착용하고 산책하는 시민들의 모습./김현민 기자 kimhyun81@

