"수입차 흔해지고, 국산차 고급화"…수입차 구매의향 3년만에 하락

수입차 수리비용 부담·유지비 등에 '불만'

국산차 고급스러운 이미지·수리 편의성 긍정 평가

[아시아경제 김지희 기자] 국산차를 구매하겠다는 소비자가 늘고 있다. 수입차는 점차 흔해지고 국산차는 고급화하면서 소비자의 구매의향도 변하고 있다는 분석이다.

13일 현대차에 따르면 시장조사업체 컨슈머인사이트가 올해 초 공개한 신차 구매의향 조사 결과에서 수입차 구매의향률은 2018년 31.1%에서 지난해 22.4%로 낮아졌다. 전년 대비 8.7%포인트 감소하면서 2016년 이후 3년 만에 처음 하락세를 보였다.

반면 제네시스를 포함한 현대차 구매의향률은 41.6%로 전년(33.5%)보다 8.1%포인트 높아졌다. 기아차 역시 지난해 21.2%로, 3.3%포인트 상승했다.

이 같은 변화는 수입차의 수리비 부담 및 불편과 국산차의 고급화에 따른 것으로 풀이된다. 닐슨코리아는 최근 3년 내 수입차에서 제네시스와 현대차 등 국산차로 바꾼 소비자 400명, 1년 내 국산 브랜드 차량을 구입하려는 수입차 고객 300명을 대상으로 올 2분기 설문조사를 진행했다.

이번 조사에서 수입차를 국산차로 바꾼 이들은 수입차의 수리비용 부담과 불편함, 유지비, 중고차 가격 하락 등을 단점으로 꼽았다. 또 수입차가 흔해지면서 희소성 감소로 차에서 내릴 때 사람들의 이목을 끄는 '하차감'이 약해졌다는 의견도 있었다.

수입차에서 제네시스로 바꾼 소비자들은 구매를 결정하게 된 요인으로 고급스러운 이미지, 브랜드 평판, 수리 편의성 등을 지목했다. 특히 수입차에서 제네시스나 현대차로 바꿨거나, 1년 내 교체를 희망하는 이들의 답변이 최근 2년 새 달라진 점도 눈길을 끈다. 2018년에는 '정비가 쉽다', '유지비가 경제적이다', '실내공간이 넓다'는 이유가 주를 이뤘으나, 이번 조사에서는 고급스럽고 세련된 이미지, 실내외 디자인, 승차감 등이 언급됐다.

한편 국내 승용차 시장에서 수입차의 점유율은 2018년 16.7%에서 지난해 15.9%, 올해 1~7월 14.7%로 낮아졌다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr