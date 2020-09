일평균 거래대금 30조원…증권株 수혜 전망

신한금융투자 보고서

한국금융지주, 키움증권 매수 조언

[아시아경제 이민지 기자] 유동성의 주식시장 유입이 계속될 것이란 전망이 나오면서 증권주가 추가적인 수혜를 누릴 수 있다는 전망이 나온다.

13일 신한금융투자에 따르면 3분기 일평균 거래대금은 전일 누적 기준 27조7000억원으로 전 분기 대비 27% 확대됐다. 월별로 살펴보면 7월 23조9000원, 8월 31조원, 9월 31조7000억원으로 3분기 투자 주체별 누적평균(QTD) 기준 개인 80.2%, 외국인 10.6%, 기관 9.2% 등이다.

전일 기준 고객예탁금은 57조원이다. 8월 31일 주식 시장 역사상 처음으로 고객예탁금이 60조원을 돌파했다. 이후 9월 2일 48조원으로 단숨에 감소했다가 9월 4일 다시 63조원으로 회복했다. 임희연 신한금융투자 연구원은 “최근 공모주 열풍의 영향으로 9월 1일~2일 카카오게임즈 청약을 위한 자금이 대거 투입됐기 떄문”이라고 설명했다.

공모금액(3조8540억원) 이상으로 납입된 증거금 58조2000억원은 환불됐으나 이중 약 29조원은 여전히 고객예탁금(16조원), CMA(13조원)의 형태로 증시에 남아있는 것으로 추정된다. 임희연 연구원은 “자금은 향후 IPO 대어 청약에 다시 활용될 것”이라며 ‘빅히트에 이어 카카오뱅크도 내년에 청약을 앞두고 있다“고 말했다.

하반기에도 거래대금은 지금과 같은 수준을 유지할 것으로 관측된다. 급격하게 꺼지기보다는 오히려 현 수준을 유지할 가능성이 크다. 부동산 정책과 주식시장 세제 개편, 뉴딜 펀드 조성 등을 고려했을 때 정부는 유동성을 주식시장으로 유입시키고자 하는 의도가 있는 것으로 판단된다. 임 연구원은 “지금과 같은 수준의 거래대금이 유지될 것”이라며 “공모주 청약 등을 고려하면 지금은 자발적으로 개인투자자들이 주식시장에 관심을 두고 있는 상황”이라고 분석했다.

증권주 중에선 한국금융지주와 키움증권에 대한 전망을 좋게 봤다. 한국금융지주는 카카오뱅크의 상장에 따른 혜택을 받을 것으로 예상된다. 카카오뱅크의 지분 33.35%를 보유한 2대 주주로, 지분가치가 주가에 반영될 경우 추가적인 상승이 기대된다.

키움증권은 주식 거래 증가의 수혜를 누릴 것으로 보인다. 주식시장 반등에 따른 트레이딩 부문의 이익 회복과 거래대금 증가에 따른 수수료 개선이 예상된다. 임희연 연구원은 "지금과 같은 주식시장에서는 증권주에 대한 비중 확대 전략이 유효하며 모든 증권주가 수혜다"며 "거래대금이 증가할 때는 무조건 가져가야 한다"고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr