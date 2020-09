KT, '디지털웍스' 연내 출시...B2B 사업 강화

[아시아경제 구채은 기자] KT가 5G·인공지능(AI), 클라우드 기술이 적용된 기업용 통합 비대면 업무 솔루션 ‘KT 디지털웍스(Digital Works)’ 서비스 출시를 위해 마드라스체크·새하컴즈·틸론 등 강소기업과 업무협약을 맺었다.

13일 KT에 따르면 이번 협약을 통해 KT는 ▲‘클라우드 DX 플랫폼’ ▲ ‘기업전용 5G’ ▲ ‘KT AI 솔루션’을 융합한다. 또한 KT의 전문인력들이 원격 협업방식 가이드 등 ‘일하는 방식의 혁신’까지 제공할 수 있도록 ▲기업문화 컨설팅 모델을 개발할 예정이다.

KT는 이번 협력을 통해 KT 디지털웍스를 연내 출시하고, 수요기업의 규모와 이용실태 등 사업장 환경에 맞도록 빠르게 맞춤형 패키지를 제공할 예정이다. 또 서비스 차별화를 위해 파트너사들과 함께 앞으로도 상품 라인업을 지속적으로 확대할 계획이다.

박윤영 KT 기업부문 사장은 “비대면 원격업무 핵심솔루션을 가진 국내 강소기업들과의 협력으로 사업모델을 계속 고도화할 것”이라며, “KT 디지털 웍스의 국내 성공사례를 기반으로 향후 글로벌 시장도 강소기업들과 함께 개발해 나가겠다”고 말했다.

