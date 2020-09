'따상상' 카카오게임즈, 청약광풍 주식 매수로 이어져

하루 순매수 올해 두 번째

시장에선 '과열' 우려도 나와

[아시아경제 이민지 기자] 58조원대에 이르는 기록적인 청약증거금을 기록한 카카오게임에 대한 개인들의 관심이 상장 이후에도 계속되고 있다.

13일 한국거래소에 따르면 지난 11일 코스닥시장에서 개인은 카카오게임즈 207만6591주를 사들였다. 외국인과 기관이 각각 38만주와 78만주 내다 판 것과는 대조적이다.

이날 개인의 카카오게임즈 순매수 금액은 1684억원으로 올해 코스닥시장에서 일일 순매수액으로는 두 번째로 많은 금액이다. 역대로는 7번째로 많은 순매수 금액이다. 카카오게임즈 상장 첫날에는 거래량이 56만주에 그치면서 196억원(31만4000주) 순매수에 그쳤지만 둘째 날에는 외국인과 기관의 매도 물량을 대거 사들였다.

이에 따라 상장 첫날 '따상'(공모가 2배에 시초가 형성 후 상한가)에 이어 다음날에도 가격제한폭까지 치솟으면서 2만4000원이던 공모가는 8만1100원까지 치솟았다. 공모가 대비 수익률은 237.92%에 달한다. 시가총액도 5조9000억원으로 불어나면서 단숨에 코스닥 시총 순위 3위까지 상승했다.

다만 개인의 순매수세가 이어질지는 미지수다. 이미 시장에서는 과열됐다는 경고음이 나오고 있기 때문이다. 증권사 리서치센터에 제시한 목표주가를 보면 최대 4만2000원(미래에셋대우)으로 이미 두 배를 넘어선 것으로 나타났다. 회사의 주식 가치가 고평가 됐는지를 가늠할 수 있는 카카오게임즈의 주가수익비율(PER)은 411배에 달한다.

