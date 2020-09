"영업이익으로 이자도 못 내"…韓, 한계기업 비중 OECD 중 5위

지난해 17.9% 일본보다 16%P↑

[아시아경제 이동우 기자] 한국의 한계기업 비중이 경제협력개발기구(OECD) 조사대상 24개국 중 다섯 번째로 높은 것으로 조사됐다.

전국경제인연합회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(외감법)에 따라 자산총액이 500억원 이상인 국내 기업을 대상으로 조사한 결과 지난해 기준 17.9%가 한계기업으로 나타났다고 13일 밝혔다. 이는 기업 100곳 중 18곳은 영업이익으로 이자비용도 내지 못하는 상태가 3년간 지속되고 있다는 의미다.

한국의 지난해 한계기업 비중(17.9%)은 2017년(15.4%) 대비 2.5%포인트 증가했다. 이는 OECD 평균(12.4%) 보다 5.5%포인트, 한계기업 비중이 가장 적은 일본(1.9%)보다 16%포인트 높은 수치다.

같은 기간 한국보다 한계기업 비중이 높은 미국(1.2%p), 캐나다(3.2%p), 스페인(4.0%p), 그리스(5.1%p)의 한계기업 증가폭은 한국보다 낮은 것으로 조사됐다.

한국의 서비스업의 한계기업 비중이 38.1%로 가장 높았다. 이는 OECD 서비스 업종 평균 한계기업 비중 10.1%를 크게 상회하는 수치이다. 조사대상 24개 국가 중 터기(40.0%)가 유일하게 우리나라보다 서비스업종의 한계기업 비중이 근소하게 높았다.

이어 부동산업(30.4%), 운송업(24.3%) 등이 서비스업 다음으로 한계기업 비중이 높았다. 비중이 가장 낮은 업종은 식료품 소매업(4.7%)으로 조사됐다.

전경련은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 레저, 관광, 호텔업 등 서비스업종이 큰 충격을 받은 만큼 향후 서비스업종의 한계기업 비중은 크게 증가할 것으로 예측했다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "한계기업의 증가는 국가경제에 큰 부담으로 작용할 수 있다"며 "규제를 완화하고 친기업적인 환경을 만들어 한계에 다다른 기업들이 스스로 살아날 수 있게 해야 한다"고 강조했다.

