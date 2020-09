수도권 '거리두기 2.5단계' 연장 여부 오늘 발표

[아시아경제 송승윤 기자] 수도권 사회적 거리두기 2.5단계 조치의 연장 여부가 13일 결정된다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 이날 오후 3시 정세균 국무총리 주재로 회의를 열고 수도권 2.5단계 관련 운영 방안을 확정할 계획이다. 이후 4시 30분께 정례 브리핑을 통해 결과를 발표한다.

중대본은 거리두기 수위 조정과 관련해 종료와 재연장을 비롯해 제3의 방안 도입 등 각종 방안을 검토해왔다. 전날까지도 최종 방안을 확정하지 못한 것으로 알려졌다.

방역 목적만을 생각해보면 현행 2.5단계를 단번에 종료하기는 힘든 상황이다. 전날 0시 기준 일일 신규 확진자는 136명으로, 거리두기 3단계에 해당하는 수준이다.

당국은 그간 신규 확진자가 의료체계와 방역망이 감당 가능한 수준인 두 자릿수로 떨어지길 기대해왔으나, 지난달 14일(103명) 이후 100명 밑으로 떨어진 적은 한차례도 없다.

다만 정부는 거리두기 결정 시 확진자 규모 외에도 지자체와 전문가, 각계의 의견을 수렴하고 사회·경제적 영향을 두루 검토한다고 강조해왔다. 앞서 중대본은 일일 확진자가 이달 7일 100명대 초반 수준에 근접하자 "이대로만 간다면 2.5단계 추가 연장은 필요 없을 것"이라고 언급한 바 있다. 2.5단계의 효과는 높이고 문제점은 보완하는 '제3의 방안'도 공개적으로 거론됐었다.

제3의 방안은 2.5단계를 완화해 당분간 더 유지하되 조건부로 음식점과 카페 등 중위험시설에 대한 영업 제한을 일부 풀어주는 방식인 것으로 알려졌다.

중대본은 이번 결정이 향후 코로나19 대응에 중대한 영향을 미칠 것으로 보고, 회의 직전까지 국내 확산 양상을 정밀 분석해 결론을 내린다는 방침이다.

