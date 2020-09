롯데온, 추석 선물 본판매 시작…가격 내리고, 배송 신뢰 높이고

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데온이 14일부터 추석 선물세트 본판매를 시작한다. 롯데온은 14일부터 25일까지 ‘추석명가 본판매’를 진행해 추석 선물세트 구매 시 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

먼저, 14일부터 20일까지는 매일 상품군을 바꿔가며 할인 혜택을 제공하는 ‘추석원정대’ 행사를 진행한다. 가전·디지털(14일), 의류(15일), 잡화 및 명품(16일), 리빙(17일), 스포츠(18일), 유아동(19일), 가구(20일) 순으로 각 품목별 대표 상품 10개를 선정해 판매가 대비 최대 40% 저렴한 가격에 선보인다.

추석 선물 중 수요가 가장 높은 식품 상품의 경우 행사 기간 내내 매일 브랜드를 바꿔가며 각 사 대표 상품을 할인 판매한다. 대표 상품으로는 14일에는 'CJ 스팸 마일드 8호', 15일에는 '코디갤러리 경량 구스다운 베스트', '장수돌침대 맥반석 퀸침대'를 할인된 가격에 선보인다. 단, ‘쿠폰원정대’의 할인 쿠폰은 매일 선착순 5000명에 한해 제공한다.

또한 본판매 기간에 롯데온이 엄선해서 준비한 프리미엄 선물세트인 ‘명절명가 선물세트’를 최대 20% 할인 판매한다. 이번 추석 명절에 한해 청탁금지법의 농축수산 선물 상한액이 20만원으로 조정됨에 따라 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있으며, 명절명가 상품 10만 원 이상 구매 시 결제 금액의 5%를 엘포인트로 적립해주는 사은 행사를 진행한다.

롯데온 고객 설문조사에서 부모님께 드리고 싶은 선물 1위로 뽑혔던 한우 선물세트 중에서는 ‘명절명가 횡성한우 효도 정육세트 1호를 최종 혜택가 10만3000원에, ‘명절명가 명품정육세트 4호'을 최종 혜택가 12만 3000원에 선보인다.

이 외에도 ‘명절명가 장길영사과 사과/배 VIP 혼합 선물세트’를 최종 혜택가 7만2900원에, ‘명절명가 영광법성포 굴비세트 3호’를 최종 혜택가 19만 5550원에 판매하는 등 귀한 분께 드릴 다양한 프리미엄 상품을 준비했다.

또한 23일에는 롯데온 라이브 커머스 채널인 '온라이브'에서 ‘명절명가 한우세트’ 방송을 진행해 라이브 방송 특가 및 카드 할인 혜택을 제공할 예정이다.

한편, 롯데온은 이번 추석이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 온라인 주문이 늘어날 것으로 예상하고 추석전까지 상품 배송을 약속하는 ‘책임배송 보장서비스’를 시행한다. 고객이 책임배송 대상 상품을 구매하고 추석 연휴 시작 전에 상품을 배송 받지 못한 경우 결제 금액 전액을 돌려준다.

