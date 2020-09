'전참시' 제시가 슬리피 SNS 언팔한 이유 "오빠 뿐만 아니고 조금씩 언팔해"

[아시아경제 김정호 기자] 제시가 슬리피를 언팔한 이유를 밝혀 눈길을 끌고 있다.

12일 오후 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 제시와 슬리피가 출연했다.

이날 방송에서 양세형은 "슬리피가 제시에게 서운한 일이 있다고 하던데"라고 운을 뗐다.

이에 슬리피는 "앞에서 말할 줄 몰랐는데 SNS 언팔을 했더라"라고 말했다.

아울러 슬리피는 "제가 원래 다 들어가서 나 끊었나 안 끊었나 확인하는데 날 끊었더라"고 말했다.

이를 들은 제시는 "두 번 언팔 한 것 같다"며 "SNS 언팔에 민감한 줄 몰랐다"고 말했다.

나아가 제시는 "슬리피 오빠 뿐만 아니고 조금씩 언팔한다"며 "상처받지 마라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이후 전현무는 제시에게 "'눈누난나'가 제시의 첫 음악적 전성기라고 들었다"고 언급했다.

이에 제시는 "음악으로 차트 위에 있는 것은 처음"이라며 "15년 정도 걸렸는데 음악으로 성공하니까 느낌이 다르고 맨날 울컥한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

옆에 있던 이영자는 "성공 후 주위 태도가 달라졌냐"고 물었다. 그러자 제시는"똑같이 하니까 주변 사람들도 다 똑같다"며 "전 무서운 사람이 아니고 솔직하고 가식 없는 모습을 보여준다"고 설명했다.

이후 유민상의 일상이 공개됐다.

이날 유민상의 스타일리스트는 "8년을 함께 다녔는데 일 끝나고 '우리 뭐 먹고 들어갈래?' 했던 게 열손가락 안에 꼽힌다. 팀 회식하고 같이 밥을 먹는 것이 거의 없었다. 또 그렇게 많이 안 드신다"고 운을 뗐다.

그러면서 "'맛있는 녀석들' 방송은 다 같이 먹으니까 맞춰서 드시는데 평소에는 많이 먹어도 도시락 하나 또는 김밥 한 줄이다"라고 말해 관심을 모았다. 그러자 양세형은 "포장지까지 먹나?"라고 농담을 던져 웃음을 샀다.

김준현의 매니저도 "저도 이해를 못 하겠다"라며 "아침밥도 안 드시고 네 시에 끝나도 아무것도 안 드신다. 문제는 제가 계속 살이 찌니까 맛있는 데를 가는 줄 안다. 살이 쪄서 빼고 있다"며 의아해 했다.

한편, 전지적 참견 시점은 매주 토요일 오후 11시 10분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr