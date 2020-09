신호등·CCTV에 ICT까지 결합 … 서울시내 4곳에 '스마트폴' 시범운영

복잡한 도시미관· 불편한 보행환경 개선

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 신호등, 가로등을 비롯해 도로 곳곳에 복잡하게 설치돼 있는 도로시설물을 하나로 통합하고 공공 와이파이, 지능형 폐쇄회로(CC)TV, 사물인터넷(IoT) 등과 같은 ICT기술을 결합시킨 '스마트폴(smart pole)'을 선보인다.

서울시는 다양한 도로 환경에 맞춤형으로 적용할 수 있도록 '시민체감 스마트폴' 10개 기본 모델을 개발해 10월부터 성동구와 종로구 내 4개소에 총 15개를 시범 설치·운영한다고 13일 밝혔다.

현재 서울시내 도로에는 협소한 공간에 각종 도로시설물이 개별적으로 세워져 있어 도시 미관을 해치고 보행에도 불편을 주고 있다. 각각을 설치·운영하는데 드는 비용과 관리의 비효율성도 문제로 지적된다. 와이파이나 자율주행, 전기충전기 같은 스마트기기의 경우 별도의 설치 기준이 없어 하나의 지주(pole)에 여러 개의 기기가 무분별하게 설치되는 등 안전이 확보되지 못하는 문제점도 발생하고 있다.

이번 시범운영 지역인 청계천변 청계1가 도로 일대는 가로등과 CCTV, S-DoT(10종 IoT 센서), 유동인구 측정센서 등이 결합된 스마트폴을 설치해 도시현상과 시민안전을 확인하는 서비스를 제공하게 된다. 또 한양대 젊음의거리와 중랑천변 송정제방길은 CCTV, 보안등이 결합되고 공공 와이파이, S-DoT, 움직임 감지기반 블랙박스, 전기충전, 비상벨 등이 적용된 스마트폴을 설치해 안전한 귀갓길과 쾌적한 산책길 환경을 조성할 예정이다.

성동구청 일대 도로변에는 신호등과 가로등, CCTV, 바닥형 신호등 등이 결합된 통합 스마트폴이, 왕십리역 광장에는 풍력·태양광 발전 기능을 탑재해 에너지 사용을 절감한 친환경 스마트폴이 각각 설치된다.

서울시는 시범운영을 통해 12월까지 스마트폴의 표준모델과 설치 기준, 유지관리 방안 등을 담은 '서울시 스마트폴 표준모델 및 가이드라인'을 수립하고, 향후 이를 시 산하기관, 자치구 등에 배포해 스마트폴을 서울 전역으로 확산할 계획이다. 또 내년부터는 매년 교체되는 신호등 등 각종 지주형 인프라를 스마트폴로 통합 구축하는 것을 우선적으로 검토해 교체비용을 절감하는 동시에 스마트도시로서의 서비스 인프라도 확보한다는 방침이다.

현재 서울에는 약 24만개의 지주형 인프라(가로등주·신호등주·CCTV지주·보안등주)가 있으며, 올해에만 약 396억원을 투입하는 등 내구연수 도래에 따라 매년 3500~7000본이 교체되고 있다.

