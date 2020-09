"돈 벌려고 별 짓"…中서 사람 대신 개 주인공 삼은 먹방 등장

시진핑 中 국가 주석, 지난달 음식 낭비 근절 지시

[아시아경제 임주형 기자] 중국에서 시진핑 국가주석의 음식 낭비를 막자는 지시에 '먹방(먹는 방송)'이 규제된 가운데, 사람이 아닌 개가 주인공으로 등장해 음식을 먹는 방송이 등장했다.

다만 이같은 동물 먹방에 동원된 개는 엄청난 음식을 먹어야 하고 고춧가루 등으로 괴롭힘까지 당하는 모습을 보이면서 동물 학대 논란이 불거지고 있다.

12일 중국 '웨이보'(중국의 소셜네트워크서비스)에서는 일부 애완견 주인들이 자신의 개를 주인공을 내세운 이른바 '대위왕' 먹방을 진행했다. 대위왕은 위가 가장 크다는 의미다.

이들 애완견 주인들이 게재한 동영상을 보면, 개에게 100여가지 간식을 먹이거나 1.5㎏ 짜리 소 심장을 사 먹이는가 하면, 닭 다리를 산더미처럼 쌓아놓게 하고 먹이기도 한다.

이미 배가 불러 고통스러워하는 개에게 음식을 더 먹이거나, 심지어 고추를 강제로 개의 입속에 집어넣기도 하다.

이같은 방송 장면을 본 일부 중국 누리꾼들은 '동물학대'라고 지적했다. 누리꾼들은 "개에게 이런 일을 하다니 양심이 있나", "돈 벌려고 별 짓을 다한다", "아파도 말을 못하는 생물한테 무슨 짓이냐" 등 비판하는 반응을 보였다.

한편 중국에선 지난달 시진핑 주석의 음식 낭비 근절 지시로 먹방에도 불똥이 튀었다. 먹방이 음식 낭비 풍토를 조장한다는 지적이 일면서다. 동영상 공유 플랫폼 '틱톡'의 중국 이름인 '더우인'과 라이벌 플랫폼 '콰이쇼우' 등은 인터넷 커뮤니티에 올라오는 먹방 동영상을 금지하거나 삭제하는 등, 강력한 규제에 돌입한 상황이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr