[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지난 7일 울진군 매화면 세월교에서 트랙터를 타고 하천을 건너다 실종된 60대 농민이 실종 5일 만에 시신으로 발견됐다.

12일 울진소방서에 따르면 이날 오전 10시께 길곡리 기암 저수지에서 발견된 실종자 A씨의 사체는 울진의료원으로 이송됐다.

A씨는 지난 7일 낮 12시18분께 트랙터를 몰고 울진군 매화면 하천을 건너다 태풍 '하이선'으로 갑자기 불어난 급류에 휩쓸려 실종됐다.

소방당국과 경찰은 A씨가 실종된 하천 하류에 그물망을 설치하고 드론까지 동원해 수색 작업을 벌여왔다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr