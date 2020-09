[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 양미라가 아들 서호 백일잔치 현장을 공개한 가운데, 양손에 끼워준 순금 반지들이 눈길을 끌고 있다.

11일 양미라는 인스타그램에 "100일 축하해 우리 서호"라며 사진 여러 장을 올렸다.

사진에는 생후 100일을 맞이한 아들 서호가 한복을 예쁘게 차려입고 백일상 앞에 앉아있는 모습이 담겼다.

아들 서호 손에는 순금 팔찌와 손가락을 가득 채운 반지가 눈길을 끈다.

양미라 동생 양은지는 "우리 서호. 그리고 우리 언니. 우리 엄마. 너무너무 100일 동안 수고했고 축하해. 형부도"라며 "서호 너무 예쁘다 정말"이라며 축하했다.

한편, 양미라는 2018년 2살 연상의 비연예인과 결혼, 지난 6월 득남했다.

