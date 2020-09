[아시아경제 김봉주 인턴기자] 영화 '과속스캔들'에 출연해 인기를 끌었던 배우 왕석현의 근황이 화제다.

10일 왕석현은 SNS에 "오늘 MBC '드라마어워즈' 시상식 축하 공연 오프닝 무대 녹화했다. 9월 15일 많은 시청 바란다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진에서 왕석현은 깔끔하게 슈트를 차려입고 있다.

2003년생 왕석현은 올해 18세가 됐다. 그는 2008년 '과속스캔들'에서 통통한 볼살의 귀여운 외모로 인기를 끌었다.

왕석현은 지난해 tvN 예능 '둥지탈출3'과 MBC 드라마 '신과의 약속'에도 출연했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr