광주서 코로나 확진자 90대女 사망…3명은 추가 확진 판정

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주에서 11일 코로나19 확진자였던 90대 여성이 숨졌다.

확진자의 사망은 지난 7월 16일 광주 112번과 7월 19일 광주 76번에 이은 세 번째다.

광주광역시에 따르면 지난 1일 확진판정을 받고 전남대학교 병원에 입원 중이었던 90대 여성 광주 388번 확진자가 이날 오후 3시께 숨졌다.

이 확진자는 성림침례교회 관련 확진자로 자가격리 중에 증상이 발현돼 지난 1일부터 전남대병원에서 중증환자로 치료를 받고 있었다.

이날 오후 6시 기준 광주에서는 3명의 확진자가 추가로 발생했다. 이들은 보건환경연구원으로부터 양성 판정을 받아 광주 473~475번으로 분류됐다.

남구 주월동에 거주하는 광주 473·474번, 북구 용두동에 거주하는 광주 475번은 모두 광주 470번 접촉자로 동선은 조사 중이다.

광주시 관계자는 “삼가 고인의 명복을 빌며, 유족들에게 깊은 애도의 마음을 전한다”며 “예를 갖춰 향후 장례절차를 적극 지원하겠다”고 말했다.

