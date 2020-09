정읍시 “원전으로부터 안전한 도시 만든다”

‘한빛원전 사고 대비 행동 조치 매뉴얼 용역’ 최종보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 방사선 비상사태 시 시민의 생명을 보호하고 재산피해를 최소화할 수 있도록 원전 사고 대비 안전대책 수립에 나섰다.

정읍시는 지난 10일 정읍시청 재난안전상황실에서 ‘한빛원전 사고 대비 행동 조치 매뉴얼 용역’ 최종보고회를 열었다고 11일 밝혔다.

이번 보고회는 원전 사고 발생 시 시민의 신속한 대피와 행동 조치 등을 위한 종합적인 시스템을 구축하기 위해 마련됐다.

시는 한빛원전과 32~66㎞에 위치해 방사능 누출사고 발생 시 방사선으로부터 피해 가능성을 배제할 수 없는 실정이다.

또 일본 후쿠시마 원전 사고와 경주지진, 한빛원전 1호기 열출력 폭등으로 인한 수동정지 사건 등으로 원자력 발전소 안전에 대한 시민의 불안감이 크게 증대되고 있다.

이에 따라 시는 효율적인 주민 보호를 위해 지역별 지형, 기상, 교통 등 제반 조건을 반영한 과학적이고 종합적인 행동 조치 매뉴얼을 구축하고자 이번 용역에 착수했다.

이날 보고회에는 유진섭 시장과 최낙술 도시안전국장을 비롯한 용역 관계자와 관계 공무원 등 10여 명이 참석했다.

이번 용역을 통해 시는 한빛원전 부근 평균풍속과 최대풍속을 분석하고 원전 사고 발생 시 방사능물질 도달시간과 방사선량을 산정했다.

또 정읍시의 기상과 지형 특성을 반영한 시뮬레이션 결과를 반영해 행동 조치 매뉴얼을 작성하는 성과를 얻었다.

시는 이날 보고회를 통해 수렴한 의견을 반영해 이달 중으로 용역을 완료하고, 체계적인 원전 사고 대비 업무를 추진해 나갈 예정이다.

유진섭 시장은 “우리 지역에 맞는 체계적인 안전대책과 신속한 대응체계를 구축해 원전 사고 발생 시 시민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 안전대책을 계속해서 추진해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr