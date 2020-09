[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 11일 오후 구청본관에서 열린 ‘미미위데이트’에 참여해 구민과 1:1로 구정 발전방향을 논의했다.

‘품격 강남’을 위해 마련된 ‘미미위데이트’에서는 강남구민이라면 누구나 정 구청장과 자유롭게 생활불편 및 민원사항 또는 구정발전을 위한 정책제안을 상담할 수 있다.

