[포토] 양천구, 비대면 강의로 치매 예방하세요

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 코로나19 유행이 지속됨에 따라 어르신들의 돌봄 공백을 최소화, 치매관련 정보를 제공하기 위해 온라인 강좌를 운영하고 있다.

현재 양천구 치매안심센터 유튜브 채널에는 어르신의 치매예방과 인지활동에 좋은 종이접기와 가로세로 낱말퀴즈, 손가락 공운동 등 10분 내외의 동영상이 업로드 돼 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr