[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 학교법인 대양학원의 수익용 기본재산 확보율은 213%로 국내 13위를 기록했다고 11일 밝혔다. 세종대 측은 재정건전성이 매우 우수하고, 안정적인 지원으로 대학 발전의 큰 원동력이 되고 있다고 설명했다. 국내 사립대학 146개에서 수익용 기본재산 확보율이 100%가 넘는 대학은 39개 대학뿐이다. 아울러 영국 고등교육평가 기관인 THE 세계대학평가에서 국내 순위 9위에 올랐다. 특히 세종대는 논문의 질적 우수성을 반영하는 논문 피인용(Citations)에서 국내 최고 수준을 인정 받았다. 세종대는 이 지표에서 국내 2위를 기록했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr