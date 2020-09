국립발레단 강효형 안무 '요동치다', 브누아 드 라 당스 유튜브서 공개

한국시간 오는 19일…국립발레단 공식 유튜브서 11일 선공개

강효형 안무 '요동치다' ⓒ국립발레단 photo by 손자일

[아시아경제 박병희 기자] 국립발레단 솔리스트 겸 안무가 강효형의 안무작 '요동치다(Into the Pulse)'가 '브누아 드 라 당스(Benois de la Danse)'의 유튜브 프로젝트 라인업에 선정됐다. 이에 따라 '요동치다'가 한국시간으로 오는 19일 오전 1시 '브누아 드 라 당스' 유튜브에 공개된다.

'브누아 드 라 당스'는 무용계 아카데미상으로 불리는 무용계 최고 권위의 상이다. 국제 무용협회 러시아 본부가 1991년 제정했으며 매년 세계 최고의 무용수와 안무가, 작곡가 등을 선정해 시상한다. 매년 시상식과 함께 후보에 오른 작품과 무용수들의 갈라 공연을 했으나 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 시상식이 내년으로 연기됐다.

대신 지난 7월부터 모스크바 현지시각으로 매주 금요일 오후 7시에 2015년부터 2019년까지 갈라 무대에서 공연했던 작품들을 '브누아 드 라 당스' 공식 유튜브 채널에서 상영하고 있다. 강효형은 '요동치다'로 2017년 '브누아 드 라 당스' 안무가 부문 후보에 올랐다.

'요동치다'는 강효형이 2015년 국립발레단의 안무가 육성 프로젝트 'KNB 무브먼트 시리즈(KNB Movement Series)'에서 발표한 작품으로 그의 첫 안무작이다. 2016년 독일 슈투트가르트 발레단의 '넥스트 제너레이션(Next Generation)'에도 초청받아 주목받았다. 강렬하고 독특한 움직임과 한국의 타악 연주가 역동적으로 어우러져 한국과 서양의 아름다움이 조화를 이뤘다는 평가를 받는 작품이다.

이번에 '브누아 드 라 당스' 유튜브에 공개될 영상은 지난 8월 1~2일 국립발레단이 예술의전당 CJ 토월극장에서 선보인 'History of KNB Movement Series' 공연 실황이다. 안무가 강효형을 비롯해 한나래, 서현이, 김기령, 김희선, 이하연, 원정윤까지 모두 7명의 국립발레단 단원들이 출연한다.

국립발레단은 '브누아 드 라 당스' 유튜브 상영에 앞서 국립발레단 공식 유튜브 채널을 통해 11일 오후 6시에 먼저 '요동치다'를 공개할 예정이다. 국립발레단 유튜브 채널에서는 시간 제한없이 언제든지 재생해 볼 수 있고, 브누아 드 라 당스 유튜브 채널에서는 48시간 동안만 상영된다.

