에넥스, 가을맞이 '전지적 집콕시점' 기획전

[아시아경제 김종화 기자]코로나19 사태 장기화로 집콕족들이 늘어난 가운데 ㈜에넥스는 공식 온라인 쇼핑몰인 '에넥스몰'에서 다음 달 4일까지 가을맞이 '전지적 집콕시점 기획전'을 실시한다고 밝혔다. 이번 기획전은 가을시즌을 맞아 새로운 집안 분위기와 똑똑한 수납 가구를 고민하는 고객에게 특별 혜택을 제공하고자 마련했다.

우선 눈여겨 볼 제품은 'ET 페블스톤 대리석 아일랜드 식탁'이다. 집에서 홈파티, 홈카페 분위기를 연출할 수 있다. 카페나 와인바 방문이 자제되는 만큼 아일랜드 식탁 하나만으로 즐거운 시간을 보낼 수 있다. 또 소형가전이나 핸드폰 충전을 할 수 있는 콘센트를 추가한다면 보다 스마트하게 식탁을 활용할 수 있다.

침대 밖으로 잘 나가지 않는 사람들에게 매트리스 전문 브랜드 '에스코지(Escozy)'를 추천한다. EB에스코지 애착 매트리스는 피부자극이 거의 없는 텐셀원단을 사용했으며 낮은 높이로 제작해 어린아이부터 뒤척임이 많은 성인까지 안전하게 숙면을 취할 수 있다. 단단한 느낌을 선호하면 베이직 라인, 소프트한 느낌을 원한다면 필로우탑 라인을 선택하면 된다.

절기를 맞아 지난시즌 옷을 어떻게 정리할지 고민을 하고 있는 사람들이 많다. 늘 정리해도 지저분해 보이는 느낌이 들고 똑똑한 수납을 원한다면 'EW시그니처 붙박이장'을 주목할만 하다. EW시그니처 붙박이장은 공간과 생활패턴에 맞게 서랍형 붙박이장, 스타일러 옵션장, 오픈데일리 옵션장 등 다양한 옵션 조합이 가능해 효율적인 수납을 할 수 있다. 또한 도어는 자연스러운 빛을 반사하는UV하이그로스 도어를 사용하여 담백하면서도 고급스러운 방을 연출할 수 있다.

한편 에넥스몰에서는 9월 한달 간 회원 모두에게 9% 할인쿠폰을 제공하며 이벤트 기간 내 구매 회원 중 20명을 뽑아 5만원 상당의 주유권을 증정한다. 또 '9월 중문 혜택 autumn(어떰)' 기획전을 열어 20만원 상당 레일 업그레이드, 리뷰 이벤트 등 다양한 혜택도 마련했다.

