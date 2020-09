코로나19, 제주 51번 역학조사 결과 공개

10일 오후 1시 30분 입도…제주공항 워크스루 선별진료소서 검사 후 격리 중 양성 판정

11일 오전 9시 기준 접촉자 유학생 11명·항공기 탑승객 4명 등 15명 도내 격리 완료

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도는 10일 오후 7시 30분경 코로나19 확진 판정을 받은 네팔 국적의 유학생인 도내 51번째 확진자 A씨에 대한 역학조사 결과를 공개했다.

A씨는 10일 네팔에서 인천국제공항으로 입국해 이날 오후 입도 즉시 제주국제공항 내 워크스루 선별진료소에서 검체를 채취한 후 도 보건환경연구원으로부터 확정판정을 받았다.

11일 오전 9시 기준 도 역학조사 결과, A씨는 10일 낮 12시 20분 김포발 제주행 대한항공 KE1231편을 이용해 같은 학교 유학생 11명과 오후 1시 30분경 입도했다.

A씨는 입도 직후 일행과 제주국제공항 내 워크스루 선별진료소에서 검체를 채취한 후 학교차량을 타고 임시숙소로 이동해 격리 중 10일 오후 7시 30분경 확진 판정을 받았다.

A씨는 현재 코로나19 관련 증상은 없으며, 건강상태는 양호한 것으로 파악됐다.

A씨 접촉자는 입도 시 이용한 항공기의 탑승객 4명과 유학생 11명 등 총 15명이다. .

도 방역당국에 따르면 유학생 11명은 음성 판정을 받았다. 이들은 신원이 파악된 항공기 탑승객 4명과 함께 A씨의 접촉자로 분류해 도내 격리조치를 완료했다.

역학조사 결과 A씨는 격리장소 외에 별다른 동선이 없는 것으로 파악됐다.

도 방역당국은 A씨가 탑승한 항공기를 비롯해 임시숙소 내·외부의 방역소독을 모두 완료했다고 밝혔다.

