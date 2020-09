11일 노동·시민사회단체가 서울 종로구 참여연대 아름드리홀에서 코로나19 상황 속 5대 사회안전망 대책 발표 기자회견을 열고 있다. 5대 사회안전망 대책으로 공공병원과 의료 인력 확충, 상병수당·유급병가휴가 도입, 돌봄 시설 등 필수기관 운영 보장과 공공 인프라 확충, 기초생활보장제도 생계급여 부양의무자기준 즉각 폐지, 전국민 고용보험 도입, 실업부조 확대 시행 등을 요구했다. /문호남 기자 munonam@

