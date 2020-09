롯데칠성음료, 지주로부터 필리핀 펩시·롯데주류 일본법인 다시 품었다

[아시아경제 이선애 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료가 ‘필리핀 펩시’(PCPPI)와 ‘롯데주류 일본법인’을 다시 품었다.

롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료는 10일 이사회를 열고 롯데지주로부터 해외법인 2곳을 총 919억원에 인수하기로 결정했다고 밝혔다.

롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료는 2017년 10월 롯데지주 출범 당시 사업부문과 투자부문으로 인적분할한 후 투자부문을 롯데지주로 넘긴 바 있다. 이후 3년만에 일부 법인을 재인수하게 된 것.

인수는 현물출자 방식의 유상증자를 통해 진행된다. 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료는 이번 현물출자를 통해 PCPPI 지분 42.2%를 714억원, 롯데주류 일본법인 지분 100%를 205억원에 인수할 계획이다.

이를 통해 재무안정성 개선과 함께 해외 사업 시너지 증대를 기대하고 있다. 롯데지주는 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료 보유 지분이 기존 26.5%에서 34.6%로 높아지면서 지주사로서 핵심 식품 계열사인 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료에 대한 지배력을 한층 강화하게 됐다.

롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료는 지난 6월 필리핀 증권거래소 내 공개매수를 통해 PCPPI 지분 30.7% 취득했다. 롯데지주로부터 PCPPI 지분 42.2% 취득이 완료되면 총 72.9%의 지분 확보를 통해 PCPPI지배력 확대와 함께 필리핀 현지 음료 사업 강화에도 속도를 낼 계획이다.

롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료 관계자는 “이번 해외법인 재인수는 음료 고유사업에 대한 소유와 운영주체를 일치시킴으로써 경영 효율성 증대와 함께 기업가치 제고를 위한 것”이라며 “국내 1등 음료기업으로서 70년간 쌓아온 사업 역량을 접목시켜 필리핀 PCPPI와 시너지 창출을 통해 지속적인 실적 향상을 이끌어 내겠다”고 말했다.

롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료는 이번 유상증자로 자산 및 자본 총액이 증가하게 돼 재무구조 개선을 기대하고 있다. 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 92,900 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 30,841 전일가 93,400 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데지주 "자회사 롯데칠성음료 주식 919억원에 추가취득"롯데칠성음료 "필리핀 계열사 주식 715억원에 추가 취득"‘박서준의 초신선함’ 클라우드 생 드래프트 조용한 돌풍…기세 몰아 케그 생맥주 진격 close 음료는 지난 8월 롯데지주로부터 기존 음료 및 주류 계열사인 롯데음료 미국법인, 싱가포르 롯데음료 홀딩스, 낙천주업유한공사, 엠제이에이와인 등 총 4개사 지분 100%를 105억원에 현금 취득했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr