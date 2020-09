[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 국영지앤엠 국영지앤엠 006050 | 코스닥 증권정보 현재가 3,125 전일대비 175 등락률 -5.30% 거래량 53,148,364 전일가 3,300 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[특징주] 국영지앤엠, SK건설과 국내최초 창문형 태양광 발전 개발 '강세' close = 현저한 시황변동과 관련해 별도로 공시할 중요한 정보가 없다고 공시.

◆ CSA 코스믹 CSA 코스믹 083660 | 코스닥 증권정보 현재가 4,170 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,170 2020.09.10 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일CSA 코스믹, 분식회계 적발…대표 검찰 통보[e 공시 눈에 띄네]코스닥-18일 close = 거래소는 기업시사위원회를 개최해 상장유지를 결정, 11일부터 매매거래가 재개된다고 공시.

◆ 뉴프렉스 뉴프렉스 085670 | 코스닥 증권정보 현재가 2,160 전일대비 260 등락률 +13.68% 거래량 14,208,332 전일가 1,900 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (11일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選뉴프렉스, PCB(FPCB 등) 테마 상승세에 22.37% ↑뉴프렉스, PCB(FPCB 등) 테마 상승세에 7.23% ↑ close = 현저한 시황변동 관련 조회공시를 요구받았다고 공시.

◆ 케이엠제약 케이엠제약 225430 | 코스닥 증권정보 현재가 4,045 전일대비 25 등락률 -0.61% 거래량 950,387 전일가 4,070 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 케이엠제약, 주가 4390원.. 전일대비 1.5%케이엠제약, 주가 4290원.. 전일대비 -4.13%케이엠제약, 주가 4480원.. 전일대비 -8.57% close = 시설자금, 채무상환자금, 운영자금 조달을 위해 200억원 규모로 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 한다고 공시.

◆ 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 13,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,050 2020.09.10 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일코스피·코스닥 상장폐지 위기 40곳 (종합)코스닥시장서 올해 관리종목 지정 증가폭 전년比 40%↓ close = 2019년도 재무제표에 대한 ‘적정의견’ 재감사보고서 수령했다고 공시.

◆ 유니트론텍 유니트론텍 142210 | 코스닥 증권정보 현재가 6,550 전일대비 250 등락률 +3.97% 거래량 328,697 전일가 6,300 2020.09.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일[e공시 눈에 띄네]코스닥-14일‘평생 공짜’ 카카오톡 종목추천, 매수가 매도가 알려준다 close =비용 절감 및 관리조직 일원화를 통한 경영 효율화 등을 도모하기 위해 자회사인 디엠씨시스를 흡수합병

이민지 기자 ming@asiae.co.kr