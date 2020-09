이동걸 산은 회장 '3년 더'…26년 만에 연임 수장

[아시아경제 조강욱 기자] 이동걸 산업은행 회장이 연임됐다.

산업은행은 "이동걸 회장은 11일부터 임기 3년의 제39대 산업은행 회장으로 연임될 예정"이라고 밝혔다.

한국산업은행법에 따르면 산은 회장은 금융위원장의 제청으로 대통령이 임명한다.

이 회장의 연임은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 종식되지 않은 가운데 기업 유동성 지원에 산은의 역할이 중요한 데다 기업들 구조조정 작업의 연속성이 유지돼야 한다는 점을 고려한 것으로 분석된다.

산은 수장이 연임하는 것은 26년 만이며, 이 회장은 4번째로 연임하는 최고경영자가 됐다. 산은에서는 1950년대(구용서 초대 총재)와 1970년대(김원기 총재) 각각 한차례 연임 사례가 있었고, 1990∼1994년 이형구 총재(25∼26대)가 연임했다.

1953년생인 이 회장은 서울대 경제학과를 졸업했고, 미국 예일대에서 경제학 박사학위를 받았다. 대통령 경제비서실과 정책기획비서실, 한국개발연구원(KDI) 등에서 근무했으며 금융감독위원회 부위원장, 금융연구원장 등을 지냈다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr