"엄마, 보고 있지?" 방탄소년단 KBS 출근길…슈퍼스타 된 기분

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 한국 최초로 미국 빌보드 핫100에서 1위를 한 방탄소년단이 10일 오후 KBS '뉴스9'에서 공개되는 단독 대담을 위해 방송국에 방문했다.

이날 KBS에 출퇴근한 방탄소년단의 방문 현장은 유튜브 라이브를 통해 생중계됐다. 출근길 라이브에는 10만 명 이상의 국내외 팬들이 접속했다.

방탄소년단은 KBS 본관 지하주차장에 도착해 발열 체크를 받은 뒤 대기실로 이동했다.

뉴스 스튜디오로 향하면서 RM은 "이런 적이 처음이라 생소하다. 엄마, 보고 있지?"라고 말했다. 진은 "드라마에서만 봤는데 이런 곳에 처음 와 본다. 슈퍼스타 된 기분이다. 신기하다"라고 말했다. 뷔는 동요 텔레비전을 부르며 들뜬 모습이었다.

스튜디오에 도착한 방탄소년단은 마스크를 벗고 인터뷰에 응했다. 인터뷰는 이날 방송되는 KBS '뉴스9'에서 확인할 수 있다.

한편, 방탄소년단은 디지털 싱글 'Dynamite(다이너마이트)'로 한국 가수 중 처음으로 미국 빌보드 '핫 100' 차트에서 1위를 기록했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr