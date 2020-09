행정예고 기간 다음 달 5일까지

[아시아경제 이현주 기자] 초등학교 3~6학년 사회·과학 디지털교과서가 국정에서 검정으로 전환된다.

교육부는 '2015 개정 교육과정에 다른 초·중등학교 디지털교과서 국·검정 구분' 일부 수정 고시안을 행정예고 한다고 11일 밝혔다.

국정도서는 교육부가 자체 개발해 보급하는 도서로 각급 학교는 국정도서가 있는 경우엔 국정도서를 우선 사용해야 한다. 검정도서는 출판사 등 다양한 주체가 개발을 하는 것으로 교육부 장관의 검정을 받은 교과용 도서를 의미한다.

현재 초등 3~6학년 사회·과학 디지털교과서는 국정이지만 수정 고시 후 3~4학년은 2022년부터, 5~6학년은 2023년부터 적용할 계획이다.

행정예고 기간은 다음 달 5일까지이며 일부수정 고시안은 교육부 홈페이지에서 확인할 수 있다.

