[아시아경제 서소정 기자] 전국의과대학 교수협의회(전의교협)는 정부가 의대생들이 의사 국가고시 실기시험을 치를 수 있도록 구제책을 마련해야 하며, 그렇지 않을 경우 교수들도 단체행동에 동참하겠다는 입장을 밝혔다.

전의교협은 9일 오전 입장문을 통해 "정부와 여당은 더 이상 학생과 의료계를 자극하는 언행을 중단하라"면서 "국시가 제대로 시행되지 못함으로 발생하는 문제는 장단기로 매우 크며, 향후 이 모든 문제들의 책임은 정부에 있다"고 강조했다.

이어 "의정합의에 따라 정부는 온전한 추가시험을 시행해야 한다"면서 "의정합의에 파행이 발생시 학생-젊은 의사들과 함께 행동한다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr