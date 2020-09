[아시아경제 정동훈 기자] 정의기억연대(정의연)가 회계 관련 의혹을 보도한 언론사를 상대로 민사소송을 제기했다.

정의연은 8일 조선일보·TV조선·채널A·신동아 등 4개 언론사와 기자들을 상대로 총 1억원의 손해배상을 청구하는 소송을 이날 서울중앙지법에 제기했다고 밝혔다.

정의연은 "허위사실에 기초한 보도로 정의연의 명예를 심각하게 훼손했다"며 "무책임한 언론 보도에 대해 해당 언론사와 기자들에게 응당한 법적 책임을 끝까지 물을 것"이라고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr