전국원전동맹 “안전한 원전관리대책 마련하라”

권익현 부안군수 “원전 정책에 인근 지자체가 참여할 수 있는 제도적 장치 마련해 달라”

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전국원전동맹에 소속된 권익현 부안군수(부회장)는 최근 잇따른 태풍으로 인해 셧다운 사태가 발생한 원자력발전소 문제와 관련해서 한 목소리로 해결책 마련을 촉구했다.

전국 16개 지자체로 구성된 전국 원전동맹은 8일 '원자력 안전은 말뿐인가?'라는 제목의 공동성명서를 발표했다. 잇따른 원전 사고원인에 대한 우려의 목소리와 함께 철저한 조사 및 실질적인 재발 방지 대책 강구 등 3가지 요구안을 담았다.

이들은 공동성명서에서 "제9호 태풍 마이삭으로 고리원전 3, 4호기와 신고리 1, 3호기가 가동 중단된 데 이어 후속 태풍인 제10호 하이선으로 월성원전 2, 3호마저 멈추었다"면서 "태풍으로 원전 6기가 멈춘 사태에 대해 전국 16개 지자체, 314만 국민의 대표 조직인 전국 원전동맹은 심각한 우려를 금할 길이 없다"고 지적했다.

또 "지난해 발생한 한빛 1호기와 하나로 원자로 자동정지 사고에 이어 올해 '한국판 명품원전'이라고 불리는 신고리 3, 4호기 침수 사고, 한전원자력연료(주)의 유출 사고 등이 발생한 상태에서 태풍으로 인한 원전 6기 가동중단은 사상 초유의 사태"라며 "잇단 사고로 말미암아 원전 인근 지역 314만 주민들의 불안감은 점점 높아지고 있다"고 최근 사태에 대한 우려를 표명했다.

이어 "2011년 후쿠시마 원전사고를 반면교사로 삼아 전국의 원전에 대한 대대적인 안전보강을 진행했지만 유사한 사고는 지속해서 발생하고 있는 실정"이라며 "특히, 2003년 태풍 매미 때도 고리원전이 가동 중단된 사례가 있는데도 불구하고 또다시 태풍으로 인한 원전 가동중단 사태가 반복된 것은 도저히 납득할 수 없다"고 비판했다.

전국 원전동맹은 "지금까지 원자력안전위와 한수원은 원전사고가 발생할 때마다 '지역 주민 안전에는 아무런 문제가 없고 재발방지대책을 세우겠다'는 말을 반복해 왔다"며 각종 원전정책에서 위험의 직접적인 당사자인 원전 인근 지역 314만 국민의 의견은 전혀 수렴하지 않고 있다"고 목소리를 높였다.

끝으로 전국 원전동맹은 방사능으로부터 지역 주민을 안전하게 보호하고 지역 주민들의 환경권을 지키기 위해 ▲원전정책 결정 시 원전 인근 기초지자체장의 동의 의무화 ▲원전 관련 모든 정보를 원전 인근 지자체와 공유하고 원전 고장 등 사고 발생 시 현장확인·조사참여권 보장 ▲사고원인에 대한 원전동맹 추천한 전문가의 철저한 조사와 실질적인 재발 방지 대책 강구를 주장했다.

전국 원전동맹 부회장인 권익현 군수는 "지진이 아닌 태풍으로 인한 원전에서 유사한 고장과 사고로 인해 원전 인근 지역 주민들의 생존권이 크게 불안감을 느끼고 있다"면서 "원전 인근 지역주민들이 안심하고 본업에 충실할 수 있도록 원전 정책에 인근 지자체가 참여할 수 있는 제도적 장치 마련이 시급하다"고 요구안을 촉구했다.

한편, 이들은 원전 인근 지역 주민들의 환경권 보장 등을 위해 정부와 국회에 '원자력 안전 교부세' 신설 법안 통과, 원전정책 추진 시 16개 지자체 의견 적극 반영 등을 지속해서 요구하고 있다.

