'카카오 들어오라' 문자 논란에…윤영찬 "형평성 문제 표현한 것"

[아시아경제 조슬기나 기자] 윤영찬 더불어민주당 의원은 8일 이른바 '카카오 들어오라하세요' 논란과 관련, "형평성에 문제가 있어서 표현한 것"이라고 밝혔다.

윤 의원은 이날 오후 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 "어제(7일) 이낙연 대표의 연설을 보며 카카오 메인페이지를 모니터링 했는데 (기사가) 뜨지 않았다. 그런데 오늘(8일) 주호영 국민의힘 원내대표가 연설을 시작하자마자 메인에 기사가 떴다"며 이 같이 말했다.

그는 "경위가 어떻게 되는지, 똑같은 사안, 이미 예고돼있는 여야 대표의 연설에 왜 이렇게 차이가 나는지 알아봐야겠다고 생각해 알아보라고 이야기한 것"이라고 설명했다.

이날 윤 의원은 국회 본회의장에서 주 원내대표의 교섭단체 대표연설 보도가 포털사이트 다음의 메인화면에 노출되자 누군가에게 텔레그램 메시지로 불만을 표시하고 있는 사진이 찍히며 논란에 휩싸였다.

사진에는 윤 의원이 주 원내대표 발언 기사가 걸린 포털사이트 메인 화면을 캡처해 보내자 상대방이 "주호영 연설은 바로 메인에 반영되네요"라고 반응하는 모습이 담겼다. 이어 윤 의원은 "이거 (다음의 모회사인) 카카오에 강력히 항의해주세요"라며 "카카오 너무하는군요. 들어오라 하세요"라고 메시지를 남겼다.

윤 의원은 해당 메시지가 포털 탄압 논란으로 확산 되자 "제가 느끼는 부분에 대해 충분히 제 의견을 전달할 자유가 있다"며 "이 문제를 언론에 대한 또한 포털에 대한 탄압으로 이야기를 하셔서 매우 유감스럽다"고 반박했다.

문재인 정부 초대 청와대 국민소통수석을 지낸 윤 의원은 동아일보 기자 출신이자 네이버에서 대외협력 담당 이사와 부사장을 거쳤다.

이에 대해 국민의힘 김은혜 대변인은 구두논평에서 "이제는 포털에도 재갈을 물리려 하는 '권포(권력·포털) 유착'"이라며 "카카오를 국회에 초치하는 서슬 퍼런 민주당의 이면을 봤다. 언론 자유를 뿌리째 흔드는 공포정치"라고 꼬집었다.

과방위 소속 박성중·김영식·박대출·정희용·조명희·허은아·황보승희 국민의힘 의원 역시 이날 성명서를 통해 “윤 의원은 동아일보 출신이고 네이버 이사 부사장 출신이고 한국인터넷기업협회 상임 부위원장 출신이고 청와대 국민소통수석 출신”이라며 “이번에 청와대가 윤 의원을 왜 국회로 보냈는지 상당히 드러났다”며 “그동안 포털을 현 청와대와 여당이 좌지우지했다는 소문이 시중에 팽배했는데 이번 사건으로 이 사안이 드러났다”고 맹비난했다.

